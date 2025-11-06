Haberler

Soner Yalçın Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 10 saat gözaltında kalan ODA TV İmtiyaz sahibi Soner Yalçın, serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalçın ve diğer gazetecilerin 'mali' suçlamalarla ifadelerine başvurmak üzere emniyete çağrıldığını açıkladı.

(İSTANBUL) İBB soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Başsavcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ODA TV İmtiyaz sahibi, NEFES gazetesi yazarı Soner Yalçın yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldı.

Son aylarda birbirini izleyen operasyonlara bu sabah yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak'ın savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında operasyonun İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla yürütülen operasyon kapsamında yapıldığı belirtildi ve "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "bilerek ve isteyerek suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği kaydedildi.

Talimat doğrultusunda sabah erken saatlerde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gazetecilerden ODA TV İmtiyaz sahibi, NEFES gazetesi yazarı Soner Yalçın yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldı. Emniyetten ayrılırken herhangi bir açıklama yapmayan Yalçın'a NEFES gazetesi yazarı Aytunç Erkin de eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
