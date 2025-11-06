Soner Yalçın Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) İBB soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Başsavcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ODA TV İmtiyaz sahibi, NEFES gazetesi yazarı Soner Yalçın yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldı.

Son aylarda birbirini izleyen operasyonlara bu sabah yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteciler Soner Yalçın, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş ve Batuhan Çolak'ın savunmalarının alınması için emniyete talimat verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında operasyonun İBB'ye yönelik "mali" suçlamalarla yürütülen operasyon kapsamında yapıldığı belirtildi ve "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "bilerek ve isteyerek suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği kaydedildi.

Talimat doğrultusunda sabah erken saatlerde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gazetecilerden ODA TV İmtiyaz sahibi, NEFES gazetesi yazarı Soner Yalçın yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldı. Emniyetten ayrılırken herhangi bir açıklama yapmayan Yalçın'a NEFES gazetesi yazarı Aytunç Erkin de eşlik etti.