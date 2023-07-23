Soner Arıca, Aybastı Perşembe Yaylası Güreş Festivali'nde sahne aldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bu yıl 915.'si düzenlenen geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş Festivali'nde pop müziğin sevilen sesi Soner Arıca sahne aldı.

Soner Arıca, seslendirdiği birbirinden güzel hit olmuş şarkılarıyla festivale katılanları hem coşturdu hem de coştu. Aybastı Şehir Stadı'ndaki konserde yaklaşık iki saat sahnede kalan Arıca, şarkılarını dinleyicilerle birlikte söyledi. Geçtiğimiz yıl Aybastı Perşembe Yaylası'nda 'Umut Hep Var' şarkısına klip çektiğini söyleyen Soner Arıca, konsere katılan herkese teşekkür etti. Konser sonunda sahneye çıkan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, sanatçıya çiçek takdim ederek, güzel bir konser olduğunu söyledi. - ORDU