Sonbahar Renkleri Saray İlçesinde Gözler Önüne Serildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu mevkisinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri bekleneni aşarak sarı ve turuncu tonlarına dönüşüyor. Doğaseverler için muhteşem manzaralar sunan bu alan, sürücüler için de görsel bir şölen sunuyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor.

Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
