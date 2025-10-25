Sonbahar Renkleri Saray İlçesinde Gözler Önüne Serildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alanlarda sonbaharın renkleri hakim oluyor.

Özellikle Kanara Kanyonu mevkisinde yer alan yoğun gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bölgede yeşilin farklı tonları sarı ve turuncuya dönüştü.

Renk geçişleri, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Farklı renklerdeki yapraklar ve doğa manzarası, sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler için farklı bir deneyim sunuyor.

Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.