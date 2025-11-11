Haberler

Sonbahar Güzellikleri ile Jandarma Ekipleri Yedigöller'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı, Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapan devriyelerin sonbahar güzellikleri içinde vatandaşların huzur ve emniyeti için çalıştığını gösteren dron görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından Yedigöller Milli Parkı'nda görev yapan ekiplerin görüntüsünü paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından "Sonbahar, Bolu'da bir başka güzel" başlığı ile yapılan paylaşımda, Yedigöller Mili Parkı'nın çevresinden dron görüntülerine yer verildi.

"Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyelerimiz, sonbaharın en güzel tonları arasında vatandaşlarımızın huzur ve emniyeti için görev başında." mesajı ile paylaşılan görüntülerde, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanların içindeki yollarda ilerleyen jandarma araçları ve mili park içinde görev yapan ekiplerin vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yapması ile broşür dağıtması yer alıyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.