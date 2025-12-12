"Sonar Istanbul" Nisan 2026'da Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

"Sonar Istanbul", 10 ve 11 Nisan 2026'da Zorlu PSM'de öncü sanatçıları, yenilikçi düşünürleri ve toplulukları bir araya getirecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, müzikseverleri müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde birleştiren festivalde, keşiflerin, deneylerin ve kolektif enerjinin 10. yılı kutlanacak.

Bu yıl, elektronik ve dijital kültürün dönüşümüne yön veren yeni formatlara, taze işbirliklerine ve geleceğin seslerini ortaya çıkaran yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak festival, elektronik müziğin ünlü isimleri ile yerli sahnenin temsilcilerini buluşturacak.

Festival kapsamında 2 gün boyunca görsel ve işitsel performanslar sahnelenecek.