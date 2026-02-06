Araç muayene istasyonundaki kavgada polis memuru hayatını kaybetti
İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, polis memuru Melih Okan Keskin son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel