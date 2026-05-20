Son hacı kafilesi yarın yola çıkacak

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Türkiye'den hacca gidecek son kafile yarın yola çıkıyor. 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak. Hacılar, 25 Mayıs'ta Arafat'a çıkacak, Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda geçirecek. Dönüşler 31 Mayıs-19 Haziran arasında yapılacak.

Hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den kutsal topraklara gidecek son hacı kafilesi, yarın yola çıkacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığının "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında 18 Nisan'da Türkiye'den Suudi Arabistan'a başlayan hac yolculuğu yarın itibarıyla sona erecek.

Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanacak.

Hacı adayları hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 19 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
