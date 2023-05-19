Son Dakika: YSK 1. tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı! İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.88 oy aldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Meclis'in çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. 28 Mayıs tarihinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek ve Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikilisinden en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı seçilecek.

YSK KESİN SONUÇLARI YAYIMLADI

2. tur heyecanı devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ilk tur seçimlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. YSK, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçları şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan - %49,52

Muharrem İnce - %0,43

Kemal Kılıçdaroğlu - %44,88

- %44,88 Sinan Oğan - %5,17