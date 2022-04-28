Silahlı kavgada bir kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavgada bir kişi öldü

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
 - Güncelleme:

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 60 Evler Mahallesi Çınar Sokak'ta E.A. (36) ile İ.Ç. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu vurulan E.A. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ç'yi gözaltına aldı.

E.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title