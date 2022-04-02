Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı genç öldü

Son dakika haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Mahmut Kuş, seyir halindeki tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Y.B. (41) idaresindeki 79 AAH 478 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kuş'a İslahiye-Hassa karayolu Sulumağara Mahallesi yakınlarında çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuş'un cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Mahmut Kuş, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title