Son Dakika: Üniversitelerde bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı seçiminin sınav haftasına gelmesi dolayısıyla üniversitelerde bahar dönemi sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura sarkması sonrası seçime katılım konusunda akıllarda soru işareti bırakmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan da seçim için sınavların ertelenmesi yönünde bir çağrı gelmişti.

SINAVLAR 1 HAZİRAN'A ERTELENDİ

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verildi.