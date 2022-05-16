Son dakika: Ukrayna'nın gönüllü askerleri - Haberler

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Son dakika: Ukrayna'nın gönüllü askerleri

AA - Omar Marques - Güncel
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Son dakika haberleri: Eğitim alanı Silahlar Uzun namlulu silahlarla verilen uygulamalı eğitim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Lviv sakinleri, gönüllü olarak katıldıkları eğitimlerde uzun namlulu silahlarla uygulamalı savaş taktikleri dersi alıyor.

Eğitim alanı

Silahlar

Uzun namlulu silahlarla verilen uygulamalı eğitim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Lviv sakinleri, gönüllü olarak katıldıkları eğitimlerde uzun namlulu silahlarla uygulamalı savaş taktikleri dersi alıyor.

AA / Omar Marques - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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