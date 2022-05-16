Son dakika: Ukrayna'nın gönüllü askerleri - Haberler

Son dakika: Ukrayna'nın gönüllü askerleri
AA - Omar Marques - Güncel
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Son dakika haberleri: Eğitim alanı Silahlar Uzun namlulu silahlarla verilen uygulamalı eğitim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Lviv sakinleri, gönüllü olarak katıldıkları eğitimlerde uzun namlulu silahlarla uygulamalı savaş taktikleri dersi alıyor.
Eğitim alanı
Silahlar
Uzun namlulu silahlarla verilen uygulamalı eğitim Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Lviv sakinleri, gönüllü olarak katıldıkları eğitimlerde uzun namlulu silahlarla uygulamalı savaş taktikleri dersi alıyor.
AA / Omar Marques - Güncel