Son Dakika: Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü
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Son dakika: Türkiye, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin çözülmesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.
FİLİSTİN MESELESİ MASADAYDI
Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.