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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

Son dakika: Türkiye, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin çözülmesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve sivillerin serbest bırakılması imkanları ele alındı.