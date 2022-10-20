Son Dakika! Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincancı Korur hakkında soruşturma
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Son dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.
Sosyal medyada önceki günlerde PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da önceki gün katıldığı yayında TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etti.
Korur, "Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tüm bu iddiaları yalanlayarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasının tamamen iftira olduğunu dile getirdi.
Yaşanan gelişmelerden sonra ise bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.