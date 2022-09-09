Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Son Dakika | Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

R.T. idaresindeki 34 LH 6268 plakalı otomobil, Niksar- Tokat kara yolu Hamidiye Köprüsü'nde İ.D yönetimindeki 60 ABL 728 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada R.T'nin kullandığı otomobildeki G.T. ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Hamidiye Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title