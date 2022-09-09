Son Dakika | Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. R.T. idaresindeki 34 LH 6268 plakalı otomobil, Niksar- Tokat kara yolu Hamidiye Köprüsü'nde İ.D yönetimindeki 60 ABL 728 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada R.T'nin kullandığı otomobildeki G.T. ile 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Hamidiye Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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