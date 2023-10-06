Son dakika: Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 15 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyine saat 22.00'de hava harekatları düzenlenmiş, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! Terör örgütüne ait 15 hedef imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarına bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatında 15 terör hedefi imha edildi.

SÖZDE KARARGAH, BARINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyine saat 22.00'de hava harekatları düzenlenmiş, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan 15 hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.





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