Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.
Ö.F.A'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, Karadut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Y'ye (59) çarptı.
Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arif Y, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel