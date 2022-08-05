Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Son Dakika | Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi öldü.

Ö.F.A'nın kullandığı 07 AIR 800 plakalı kamyonet, Karadut Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Y'ye (59) çarptı.

Sivil araçla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arif Y, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title