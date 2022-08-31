Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Testinin 5 gün önce pozitif çıktığını belirten Bakan Koca,"Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medyadan veren Bakan Koca, testinin 5 gün önce pozitif çıktığını söyledi.

"YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM"

Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.

VERİLER HAFTALIK OLARAK AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu uzun bir süredir haftalık olarak açıklıyor. Son veri olan 8-14 Ağustos haftasında 143.778 vaka tespit edilirken, 342 kişi vefat etti. Böylece toplam vaka sayısı 16.671.848'e, toplam vefat sayısı ise 100.400'e yükseldi.

TÜRKİYE'DE İLK VAKA VE ÖLÜM 2020 MART'TA

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasıSağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020'de açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti