Son Dakika: Rusya ve Ukrayna, Azovstal çelik fabrikasındaki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan etti - Haberler

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Son Dakika: Rusya ve Ukrayna, Azovstal çelik fabrikasındaki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan etti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Ukrayna askerlerinin Mariupol'de direnişe devam ettiği Azovstal çelik fabrikasındaki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan edildi. 600 yaralı askerin bulunduğu belirtilen tesiste Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yaralıları sağlık merkezlerine taşımak için insani koridor açıldığı da duyuruldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol şehrinde, sığınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu Azovstal çelik imalat tesisindeki yaralıların tahliyesi için ateşkes ilan edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre Azovstal çelik imalat tesisinde insani koridor açıldı. İnsani koridorun yaralı Ukraynalı askerleri sağlık tesislerine taşımak için kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmişti. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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