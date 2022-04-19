Son Dakika | Rize'de kalbinde iki delik olan hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

RİZE (AA) - Rize'de nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde iki büyük delik tespit edilen kadın, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Nejla Tüylü (36), nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp ve damar cerrahisi polikliniğe başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalbinde iki büyük delik tespit edilen Tüylü'nün, "şemsiye yöntemi" denilen kapalı yöntemle ameliyatına karar verildi.

Anjiyografi ünitesinde yaklaşık 2 saat süren operasyonla hasta sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hakan Duman ve Dr. Öğr. Üyesi Nadir Emlek, Nejla Tüylü'yü serviste ziyaret etti.

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Duman, gazetecilere, normalde hastaların kalplerinde büyük ya da küçük delik görülebildiğini ancak bunların genellikle tek olduğunu söyledi.

Nadir olarak birden fazla büyük delik görebildiklerini belirten Duman, "Biz burada iki ayrı delikten geçerek her birine farklı cihaz koymayı planladık ve birbirleriyle ilişkili şekilde kapatabiliriz diye düşündük. Ölçümlerimizi, işlemlerimizi, hesaplarımızı yaptık, hastamızı anjiyografi ünitesine aldık. Yaklaşık iki saatte iki cihazı da yerleştirip çıkmaya muvaffak olduk. Hastamız tamamen sağlığına kavuştu, normal hayatına dönecek." dedi.

Duman, normalde iki büyük deliğin şemsiye yöntemiyle kapanmasının çok sık görülen bir hadise olmadığını ifade ederek, "Biz de genç hastamızın onayını alarak, kalbine iki şemsiye cihazını birbirleriyle üst üste gelecek şekilde yerleştirdik ve kapatmaya muvaffak olduk. Hastamızın takip ve tedavilerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Nadir Emlek ise bölgede bu tarz vakalara müdahale edebilecek sayılı merkezlerden biri haline geldiklerini kaydederek, "Baktığımız zaman bu deliklerden biri 23 milimetre, diğeri 28 milimetre. Şemsiye yöntemi ile hastamızın kalbine iki cihaz başarılı şekilde yerleştirildi. Hastamızı sağlığına kavuşturduğumuzdan dolayı memnuniyet içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Nejla Tüylü de güzel bir ameliyat geçirdiği için duyduğu mutluluğu dile getirerek, operasyonu gerçekleştiren doktorlarına teşekkür etti.