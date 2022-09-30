Pendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden oldu Güncel Haberler İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonunun hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonunun hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu trafik yoğunluğu oluştu. Doğu Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'nda Tuzla istikametine seyir halindeki Muhammed Salih Çim idaresindeki 27 AFB 762 plakalı moloz yüklü kamyon, kavşaktan dönüş yapan Murat Tunçtan idaresindeki 55 YC 105 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu refüjde bulunan ağaçlara çarparak devrildi. Kamyonda bulunan molozlar yola saçıldı. Araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz Muhammed Salih Pendik Tuzla Güncel Haberler

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