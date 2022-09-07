Son Dakika | Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı Güncel Haberler Son dakika haberleri... MERSİN'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. MERSİN'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde Sesim Sarpkaya Lisesi önünde meydana geldi. Kavisli yolda ilerlerken T.A.K.'nin (39) kontrolünü yitirdiği 33 PJG 52 plakalı otomobil, okul duvarına çarptı. Kazada, sürücü T.A.K. ile yanındaki T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Bu arada, aynı bölgede 2 Temmuz günü M.Ş.K.'nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21) çarpmıştı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, yaşamını yitirmişti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan 82 Evler Mahallesi Tarsus Adana Güncel Haberler Son Dakika

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