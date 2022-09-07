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Son Dakika | Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı

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Son Dakika | Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... MERSİN'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

MERSİN'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde Sesim Sarpkaya Lisesi önünde meydana geldi. Kavisli yolda ilerlerken T.A.K.'nin (39) kontrolünü yitirdiği 33 PJG 52 plakalı otomobil, okul duvarına çarptı. Kazada, sürücü T.A.K. ile yanındaki T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Bu arada, aynı bölgede 2 Temmuz günü M.Ş.K.'nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21) çarpmıştı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, yaşamını yitirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

82 Evler Mahallesi Tarsus Adana Güncel Haberler Son Dakika

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