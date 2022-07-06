MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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MENDERES BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İzmir'in Menderes İlçe Belediyesi'nde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüqheli sayısı 32'ye ulaştı.

İzmir'in Menderes İlçe Belediyesi'nde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüqheli sayısı 32'ye ulaştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 31 kişi ise adliyeye sevk edildi. Başkan Kayalar'ın yakınları görüntü çeken gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kayalar Menderes İzmir Güncel Haberler

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