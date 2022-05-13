Son dakika! Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika! Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Son dakika! Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Cirikpınar Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'ndeki bir çay ocağında aralarında husumet bulunduğu belirtilenler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahla göğsünden yaralanan Yunus Karakuzu olay yerinde hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan M.Y. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli M.S'yi (35) kısa sürede yakaladı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya, Güncel, Haberler

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