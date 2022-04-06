Konya'daki Çarşamba Çayı'nda su seviyesi kritik seviyeye yükseldi

Konya'nın Bozkır ilçesinde doğduktan sonra Apa Barajı'na dökülen, kar erimelerinden dolayı su seviyesinde kritik bir yükselme gözlenen Çarşamba Çayı'nda sel ve taşkın riskine karşı tedbir alındı.

Gece saatlerinde Çarşamba Çayı'ndaki su seviyesinin ani yükselmesi nedeniyle Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır Belediyesi, Konya AFAD İl Müdürlüğü, İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğü, DSİ Konya Bölge Müdürlüğü ve KOSKİ Genel Müdürlüğünden ekipler alanda incelemelerde bulundu.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, burada yaptığı açıklamada, bölgede ortalamanın üzerinde kar yağışının yaşandığını, yaylalarda ve köylerde hala bir buçuk metre karın bulunduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla bu karların da hızlı bir şekilde erimeye başladığını dile getiren Saygı, şöyle konuştu:

"Sel tehlikesi artmış bulunmaktadır. Bir haftadır Bozkır Çarşamba Çayımızı yakından takip ediyoruz. Bugün su seviyesi biraz daha yükseldi. Suların kritik seviyeye yükselmesi ile Bozkır Kaymakamımızla beraber bu tehlikeli durumu Valimize ilettik. Valimiz de gerekli tedbirlerin alınması için tüm kurumlarımızı inceleme ve tedbir almak noktasında ilçemizde görevlendirdi."

Bölge halkına kum torbası dağıtıldı

Çalışmaların gece boyu sürdüğünü ve taşkın riskine karşı bazı önlemler alındığını anlatan Saygı, "Konya Valilimize, Büyükşehir Belediyemize ve ilçemizde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan tüm müdürlerimize teşekkür ederiz. Bozkır Belediyesi olarak bizler de kum torbalarını hazırlayarak bölgede yer alan dükkanlarımıza ve evlerimize dağıttık. Taşkın riskleri olan esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyardık. İnşallah taşkın riski yaşanmadan veya en az zayiatla bu riski atlatırız." ifadelerini kullandı.

İncelemelere KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, DSİ Konya Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, İller Bankası Konya Bölge Müdürü Murat Karaçam, Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış ve yetkililer katıldı.