Son Dakika | Konya'da oğlu tarafından darbedilen kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kişi yaşamını yitirdi. Konya'nın Kulu ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Mahmut T. (72) ile oğlu Salih T. (25) birlikte kaldıkları evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih T, babasını darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut T, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Salih T'nin ise Konya Beyhekim Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Güncel AA / Hüseyin Ordulu Konya Güncel Haberler Son Dakika

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