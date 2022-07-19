Son dakika... Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Keşan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
U.T.Ö. idaresindeki 22 PK 024 plakalı otomobil, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında, aynı yönde seyreden E.U. idaresindeki 22 DZ 796 plakalı traktöre takılı römorka çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel