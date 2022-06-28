Son dakika: Kastamonu'da yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı: 1 ölü 19 yaralı (2) Son dakika habere göre ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİSaat 23.00 sıralarında Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan 42 SYH 617 plakalı otobüste hayatını kaybeden yedek şoförün Mehmet Kaymaz olduğu belirlendi. ŞOFÖRÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Saat 23.00 sıralarında Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan 42 SYH 617 plakalı otobüste hayatını kaybeden yedek şoförün Mehmet Kaymaz olduğu belirlendi. Yaralanan 19 yolcunun ise tedavilerine hastanelerde devam edildiği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel Mehmet Kaymaz Kastamonu Saat Güncel Haberler Son Dakika

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