Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförü, 10 yıl önce polisi öldürmüş

Ankara'da, çalıştığı durakta kahya olan Gökhan A. ve dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Öldürülen dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın, 10 yıl önce polis memuru 24 yaşındaki Samet Aysel'i bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Başyarar'ın cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenildi. Şükrü Başyarar'ı bıçakladıktan sonra kaçan katil zanlısı Gökhan A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında dün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a tepki gösterdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan tartışmada Başyarar, Gökhan A.'ya elindeki sopa ile vurdu. Gökhan A. ise üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Başyarar, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Başyarar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİ ÖLDÜRME SUÇUNDAN 2 AY ÖNCE DE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Şükrü Başyarar'ın, 10 yıl önce, 2012 yılının Ekim ayında polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı. Başyarar'ın, aracına çarparak kaçtığını iddia edip, evine gittiği kadının kardeşi olan Aysel'i, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öğrenildi. Başyarar'ın, cinayetin ardından girdiği cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi. 'Cinsel saldırı', 'gasp', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'cinayet' dahil 20 suçtan kaydı olan Başyarar'ın, 2012'de polis memurunu öldürdüğü olaydan 2 ay önce yine cezaevinden çıktığı öğrenildi.