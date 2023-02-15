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Son Dakika! Kahramanmaraş'ta 222. saatte bir kadın enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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Son dakika! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin 222. saatinde 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İmamoğlu'nun "İmdat" diyerek ekiplere sesini duyurduğu öğrenildi.

Türkiye'de 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 10. gününde de devam ediyor.

"İMDAT" DİYE SESLENMİŞ

Son olarak Kahramanmaraş'taki Hayrullah Mahallesi Özdemirler Apartmanı'nda enkazda çalışma yapan İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekipleri imdat sesi üzerine enkazın altına yöneldi. Ekipler 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nun hayatta olduğunu belirledi ve temasa geçti.

SEVİNÇ YAŞADILAR

Bunun üzerine de zamanla yarış başladı. Yapılan çalışmalar sonrası 42 yaşındaki Meryem İmamoğlu, UMKE ekiplerinin damar yolu açıp serum takmasıyla enkazdan çıkarıldı. Hastaneye sevk edilen İmamoğlu'nun şuurunun açık olduğu öğrenildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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