Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... İstanbul'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Aydın Sarı İstanbul Kadıköy İETT Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title