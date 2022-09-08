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Son Dakika! İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi, TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

Güncel Haberler

Son dakika! TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi. Aracın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tır henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Son Dakika! İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi, TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Tırın devrilmesi sonucunda otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tırın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Son Dakika! İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi, TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Büyükçekmece İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

iyi bu sadece yola yatmis vatandaslarin uzerine surmemis

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