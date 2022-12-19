Son Dakika! INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi bir terörist, Hatay sınırında yakalandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi bir teröristin Hatay sınırında yakalandığını duyurdu. Teröristin Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalıştığı öğrenildi.

Mehmetçik yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Suriye'den ülkemize sızmak isteyen bir terörist, amacına ulaşamadan yakalandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi" denildi.

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.