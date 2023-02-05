Son Dakika! İmamoğlu'ndan İstanbul için yeni uyarı: Öğleden sonra fırtına ve kar yağışı bekleniyor, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı için yeni bir uyarı yaptı. AKOM'da kameraların karşısına geçen İmamoğlu, "Öğleden sonra fırtına ve kar yağışı bekleniyor, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın." dedi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin yüksek bölgeleri beyaza bürünürken İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri anlatıp vatandaşlara uyarıda bulundu.

"FIRTINAYLA BİRLİKTE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

"Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7'lere kadar hissedilmesi bekleniyor."

"MÜMKÜNSE TOPLU TAŞIMA KULLANALIM"

İnsanların dikkat etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor. İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"PERSONEL SAYIMIZ 9 BİN 649"

İBB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Personel sayımız 9 bin 649. İstanbulumuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar."