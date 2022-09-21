Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki duruşması 11 Kasım'a ertelendi. Öte yandan Kartal Kaymakamlığı bölgede toplanmayı yasaklarken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan vatandaşlara toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

Dava bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Savcılığın yeni mütalaasını açıklaması ve ara kararın çıkması beklenirken duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMA YASAKLANDI

Öte yandan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Açıklamada gerekçe "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" olarak gösterildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ÇAĞRI

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu'nun bugünkü duruşmasına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu vatandaşlara adliye önünde toplanma çağrısı yaptı.

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımı;