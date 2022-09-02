Son Dakika | Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Dumlupınar Mahallesi'nde yolda yürüyen Gündüz Aslan'a bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan Aslan, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçede kasaplık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı, firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Burak Milli Dumlupınar İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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