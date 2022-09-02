Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Güncel Haberler

Son Dakika | Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi'nde yolda yürüyen Gündüz Aslan'a bir araçtan tabancayla ateş açıldı.

Ağır yaralanan Aslan, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçede kasaplık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı, firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel

Dumlupınar İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title