Son dakika haberleri... Otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay'da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, Abubekir Ş'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile Hilmi E. idaresindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız Kurtlusoğuksu Kırıkhan Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Otomobille pikabın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.