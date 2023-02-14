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Son Dakika! Depremin 201. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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Son dakika! Hatay'da enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 201. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki genç kadının, bölgedeki bir kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta geçen hafta merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin ardından 9. güne girilirken enkazdaki arama kurtarma ekipleri halen sürüyor. Bölgeden ise halen art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

KEPÇE OPERATÖRÜ FARK ETMİŞ

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 3 genç enkazdan sağ çıkarılırken bir güzel haber de Hatay'dan geldi. Enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 202. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki genç kadının, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

Son Dakika! Depremin 201. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül enkazdan sağ olarak kurtarıldı

"ÇOK DİK VE SARP BİR YERDEN ÇIKARDIK"

Ambulansla hastaneye götürüldü. Genç kadını kurtaran ekipteki görevli "Aslında ilk fark eden kepçe operatörü arkadaşlarımız oldu. Hemen alarm verdiler, arama kurtarma ekipleri olarak müdahale ettik. Hareketsiz duruyordu, çok dik ve sarp bir yerden çıkardık. Hemen termal battaniyeye sardık. Serum bağlandı ve hastaneye sevk edildi." ifadelerini kullandı.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Enkaz kaldırmayı durdurunnn!

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