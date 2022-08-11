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Son Dakika | Hatalı sollama kazası: 5 yaralı

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Son Dakika | Hatalı sollama kazası: 5 yaralı

Son dakika haber: KARABÜK'te hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

KARABÜK'te hatalı sollama nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Zonguldak kara yolu Pirinçlik köyü mevkisinde meydana geldi. Hatalı sollama yapan Ahmet Fatih Çakmak (23) yönetimindeki 06 CHC 422 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Volkan Yapıcı (28) idaresindeki 78 AAY 259 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Çakmak ve Yapıcı ile araçlardaki Ramazan S. (33), Enes Eren Z. (23) ve Güler Y. (59) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

Zonguldak Karabük Güncel Haberler Son Dakika

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