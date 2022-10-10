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Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza-1

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Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza-1

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yılmaz OKUR / SARIYER, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

Yılmaz OKUR / SARIYER, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde iki yolcu otobüsü, bir kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi.


Son dakika haberleri | Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde zincirleme kaza-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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