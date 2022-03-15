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Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda ruhsatsız 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi ile 3 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda ruhsatsız 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi ile 3 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 4 zanlının internet ortamında yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Şüphelilere ait ev, internet kafe ve kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 lira ele geçirildi.

Dört şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Malatya, Silah, Bahis, Güncel, Haberler

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