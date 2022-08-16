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Son dakika haberleri... Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberleri... Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Saray Van Güncel Haberler Son Dakika

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