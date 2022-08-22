İplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede elyaf atıklardan iplik üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman yükselen fabrikadaki çalışmalar sırasında çatının bir bölümü çöktü.

Uşak Valisi Turan Ergün, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yangın ihbarının 08.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geldiğini, ekiplerin hızla bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda."

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.