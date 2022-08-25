Son dakika haberleri | Ukrayna Ordusuna ambulans alabilmek için 1300 km pedal basacak Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Ukraynalı gönüllü Vadim Monastyrskyi, çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden Harkiv'den yola çıkarak, bisikletle 1300 km yol kat edip farkındalık yaratmak ve toplanacak yardımlarla da Ukrayna Ordusuna ambulans kazandırmak istiyor. Ukraynalı gönüllü Vadim Monastyrskyi, çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerden Harkiv'den yola çıkarak, bisikletle 1300 km yol kat edip farkındalık yaratmak ve toplanacak yardımlarla da Ukrayna Ordusuna ambulans kazandırmak istiyor. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Güncel Haberler Son Dakika

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