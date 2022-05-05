Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın ağır yaralı kenti: Borodyanka - Haberler

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Son dakika haberleri... Ukrayna'da savaşın ağır yaralı kenti: Borodyanka

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Son dakika haberi: Ukrayna'da başkent Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da hava sıcaklığının yükselmesiyle hareketlilik başladı.

Ukrayna'da başkent Kiev'e 54 kilometre uzaklıkta bulunan ve savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin hava saldırıları sonucu enkaza dönüşen Borodyanka'da hava sıcaklığının yükselmesiyle hareketlilik başladı.

Çatışmalar ve ağır bombardıman sonucu yıkılan binaların bulunduğu caddelerde altyapı ve bakım çalışmaları yapılırken savaşın izleri silinmeye çalışılıyor.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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