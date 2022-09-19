Polis memuru, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Trabzon'da polis lojmanlarından gelen silah sesi üzerine harekete geçen ekipler, 45 yaşındaki polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır'ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri Bahadır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadın polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.