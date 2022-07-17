Son dakika haberleri: TEM'de emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü (2) Son dakika gündem haberine göre Avcılar TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Avcılar TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Bekir Can B. idaresindeki 34 DRD 272 plakalı motosiklet, Avcılar Tahtakale mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen 41 AHP 197 otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. AA / Lokman Akkaya - Güncel TEM Otoyolu Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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