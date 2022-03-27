Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de iki katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Sayar Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde büyük çaplı hasar meydana geldi.