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Son dakika haberleri! Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Cengiz Sarı (40), evinin önünde boşandığı eşinin kardeşleri H.D. ve M.D. ile tartıştı.

Tartışma sırasında silahla yaralanan Sarı, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Cengiz Sarı Şarkışla Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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