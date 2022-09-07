Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Özçelik'e ziyaret

Son dakika haberine göre Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Methi Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile şehit ve gazi yakınları Kaymakam Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik, şehit aileleri ve gazilerin, devletin ve milletin göz bebeği olduğunu söyleyerek, daima onların yanında olduklarını belirtti.

Özdemir de yeni göreve başlayan Kaymakam Özçelik'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title